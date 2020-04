Powrót do natury w mieście – zielone osiedle przy Parkowej

Wśród zieleni, w bliskości parków i zgodnie z naturą powstaje w Świdnicy przy ul. Parkowej niezwykłe osiedle. Osiedle Vivant Home, którego budynki, wewnętrzne uliczki, strefa relaksu, plac zabaw oraz sąsiadujące z nim otoczenie, zostały zaprojektowane tak, by zapewnić mieszkańcom najwyższą jakość życia.

Oaza zieleni

Vivant Home to oaza zieleni, miejsce z własnym mikroklimatem. Sercem osiedla będzie strefa relaksu, jak opisuje Joanna Ziniewicz, Dyrektor Zarządzająca Grupy IgnerHome - „Przygotowaliśmy dla naszych mieszkańców zaciszny, naturalistyczny ogród z bogactwem form i odmian roślinnych. Ideą było zaprojektowanie przestrzeni, która będzie oddziaływać na wszystkie zmysły, gdzie słyszymy brzęczenie owadów i śpiew ptaków, gdzie delektujemy się barwną kolorystyką roślin, zmieniających się wraz z porami roku. To miejsce, w otoczeniu, którego czujemy intensywny zapach trawy i drzew tuż po opadach deszczu. Zaproponowaliśmy brzozy w odmianie kolumnowej, byliny, paprocie i rabaty z traw ozdobnych, tak więc rośliny o różnej fakturze, wielkości i kolorze liści, tak by cieszyły oko przez cały rok.”

Mieszkańcy tego osiedla zdecydowanie poczują, jakby przenieśli się na łono natury, choć cały czas będą w mieście. Alejki osiedlowe zostaną obsadzone drzewami, które zapewnią przyjemny cień w gorące dni. Właściciele mieszkań na parterach będą posiadali prywatne ogródki odgrodzone donicami, w których zostanie posadzony wiecznie zielony bluszcz. Zapewni to nie tylko intymność, ale też będzie przyjemne dla oka. Sztuką jest tak kształtować przestrzeń, by dawała mieszkańcom możliwość codziennego obcowania z otaczającą naturą.

Rekreacja na świeżym powietrzu

Vivant Home oferuje całe spektrum możliwości wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców w każdym wieku. Wewnętrzne alejki obsadzone różnymi gatunkami roślin sprzyjają spacerom. Tam złapiemy oddech po intensywnym dniu i odpoczniemy. Zielony amfiteatr zachęca do aktywności sportowych i spotkań w sąsiedzkim gronie. To miejsce sprzyja nawiązywaniu kontaktów, luźnej rozmowie, spędzeniu czasu ze znajomymi. Na spragnionych relaksu mieszkańców czekają zielone pergole, gdzie można usiąść i wyciszyć umysł. „Chcemy, by każdy czuł się dobrze na naszym osiedlu, by odnalazł swoje ulubione miejsce - ławkę, na której może poczytać książkę, pergole, w cieniu której, może spotkać się z sąsiadami, schody terenowe, na których porozmawia z kumplami, czy plac zabaw, na którym najmłodsi stworzą swoją „bazę”” – mówi Joanna Ziniewicz.

Vivant Home to absolutnie miejsce dedykowane dzieciom. Na terenie osiedla znajdą się dwa place zabaw. Każdy będzie miał nieco inny charakter i oferował odrębne atrakcje.

Już w pierwszym etapie inwestycji, powstanie naturalny plac zabaw. Czym on się wyróżnia od tradycyjnych placów zabaw? Odpowiada Joanna Ziniewicz: „Naturalne place zabaw to miejsca, gdzie dzieci mają możliwość swobodnej zabawy, gdzie rozwijają swoją wyobraźnię, kreatywność, samodzielność, umiejętności decyzyjne, gdzie rozwijają swoje kompetencje społeczne, komunikacyjne i sprawnościowe. Tutaj ważna jest interakcja, najmłodsi mogą się zaprzyjaźnić i zrobić coś wspólnie, bez sporów, kto jest pierwszy w kolejce. Na naszym placu zabaw powstanie m.in. piaskownica ze stołem do zabaw, szeroka zjeżdżalnia na nasypie, ścianka wspinaczkowa z linami i drabinkami, drewniana huśtawka dla kilkorga dzieci, sprężynowe bujaki, kształty z bezpiecznej nawierzchni do skakania: robaczki, np. biedronka, żuk, ślimak, , ścieżka z bezpiecznej nawierzchni z ponumerowanymi polami do skakania. Projektując te rozwiązania, myślami wróciliśmy do naszego dzieciństwa, kiedy o wiele więcej czasu spędzało się na dworze. Ważna jest też nawierzchnia, którą zaproponowaliśmy na placu zabaw - piasek, nawierzchnia bezpieczna, trawa, zapewniają dzieciom poprzez dotyk stóp wiele doświadczeń sensorycznych.”

Inwestor, pragnąc kształtować przestrzeń w nurcie naturalnych placów zabaw, zapewnił także miejsce dla dzieci w strefie relaksu. Zaprojektowano tam ścieżkę bosych stóp, tunel z wierzby, słupki balansujące, leżanki z bezpiecznej nawierzchni, skarpę do zbiegania. Rozmieszczenie tych elementów nie jest przypadkowe. Deweloperowi zależało na tym, by dzieci miały dużo przestrzeni do zabawy, by mogły swobodnie przebiec od górki przy amfiteatrze, kluczyć pomiędzy pergolami, by dobiec do swojej strefy zabaw na końcu ścieżki. Takie elementy jak różne nawierzchnie – trawa, kora, drewno, EPDM oddziaływają na wszystkie zmysły i niezwykle pobudzają wyobraźnie. Ponadto teren jest ogrodzony, co gwarantuje bezpieczeństwo. Deweloper projektując w ten sposób strefę relaksu, osiągnął jeszcze jeden ważny cel: „Połączenie strefy rekreacyjnej dla dorosłych i placu zabaw dla dzieci to ukłon w kierunku rodziców, którzy z jednej strony mogą zrobić coś dla siebie - odpocząć, porozmawiać z sąsiadami, poczytać książkę, a z drugiej mają swoje pociechy na oku. To także troska o prawidłowy rozwój dzieci, które czują się w tym miejscu swobodnie, mają do dyspozycji bardzo dużą przestrzeń i różnego typu atrakcje. To uczy je samodzielności, odpowiedzialności za siebie i swoje bezpieczeństwo.” - opowiada Joanna Ziniewicz.

Przestrzeń, która ma służyć pokoleniom

Osiedle Vivant Home to przestrzeń, która ma służyć pokoleniom, z uwzględnieniem zmieniających się potrzeb młodych ludzi i odpowiadające tradycyjnym potrzebom starszych pokoleń. To miejsce, w którym można się zatrzymać, odetchnąć, delektować chwilą czy zwyczajnie spędzić czas z najbliższymi. Nie bez powodu hasło przewodnie tej inwestycji, to „Odetchnij, jesteś u siebie”.

_„Projektując przestrzeń dla różnych grup wiekowych, zachęcamy do aktywności osoby starsze oraz dajemy możliwość budowania i utrwalania więzi międzypokoleniowych. To niezwykle ważne w dzisiejszych czasach, gdy szkoła, praca, zajęcia dodatkowe zajmują nam większość dnia i ten wspólny czas, który nam zostanie, chcemy spędzić razem z najbliższymi, podejmując wspólne aktywności. To ogromna radość dla starszych osób, patrzeć na roześmiane dzieci. To też ogromna pomoc dla rodziców, którzy mogą liczyć na opiekę dziadków czy też sąsiadów.” _– opowiada Joanna Ziniewicz.

Bezpieczeństwo

Deweloper zadbał o bezpieczeństwo mieszkańców, ograniczając ruchu samochodowy na terenie osiedla do minimum. Został opracowany plan komunikacji, tak by zapewnić komfortowy wjazd i wyjazd z osiedla oraz bezpieczne parkowanie. Dzięki temu mieszkańcy zyskają czyste powietrze i będą mogli się swobodnie poruszać po osiedlu. „Projektując osiedle, wychodzimy z założenia, że jest ono dla ludzi, nie dla samochodów. Pomimo znacznych wymagań planistycznych udało się nam zaprojektować wszystkie strefy: komfortowe i dobrze oznakowane chodniki zapewniają bezpieczne otoczenie dla dzieci i osób starszych. Zapewnimy także swobodną komunikację osób ze specjalnymi wymaganiami, jak np. osoby z niepełnosprawnościami, starsze, czy też rodzice z dziećmi. Na osiedlu zaprojektowano odpowiednie krawężniki, wyznaczono przejścia dla pieszych oraz miejsca postojowe dla niepełnosprawnych. Osobiście uwielbiam ruch na świeżym powietrzu, tak więc nie zabraknie stojaków na rowery.” – mówi Joanna Ziniewicz.

Wyjątkowa lokalizacja

Okolica tętni życiem. Znajdują się tu różnorodne usługi – małe sklepiki, przychodnia, fryzjer, gabinet kosmetyczny, restauracje, kawiarnie, a także żłobek, przedszkole i szkoła. Z Vivant Home w ciągu 15 minut dojdziemy pieszo do Rynku, a dojazd samochodem do Tesco czy Galerii Świdnickiej zajmie nam niespełna 5 min._ „W związku z bardzo atrakcyjną lokalizacją Vivant Home, nie zaprojektowaliśmy w naszej inwestycji lokali usługowych. Nasi mieszkańcy będą mieli wszystko na wyciągnięcie ręki, a brak lokali zapewni mniejszy ruch na osiedlu i bezpieczeństwo mieszkańców” _– mówi deweloper.

Deweloper IgnerHome szczególną uwagę przykłada do człowieka, jego potrzeb, jakości życia i naturalnego środowiska, w którym żyje. Projektuje przestrzeń, która kształtuje relacje między człowiekiem a naturą. Dba o rozwój z poszanowaniem otaczających nas zasobów naturalnych. Aktywność na świeżym powietrzu, odpoczynek wśród zieleni i nieskrępowana zabawa najmłodszych są dla niego niezwykle ważne.

