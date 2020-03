Powiat zamieszkuje 160 tys. osób, a wykonano tylko 23 testy na koronawirusa. Jest apel o więcej

Mieszkańcy naszego powiatu napisali petycję do premiera Mateusza Morawieckiego w sprawie umożliwienia szerszego dostępu do wykonywania testów na zakażenie koronawirusem. - Mieszka tu blisko 160 tys. ludzi, a do 22. marca wykonano zaledwie 23 testy, a to oznacza, że testami nie został objęty nawet promil mieszkańców. To niedopuszczalne, bo powiat kłodzki jest obszarem transgranicznym, zamieszkanym przez ludzi pracujących na terenie Czech, Austrii, Niemiec codziennie przemieszczających się z miejsca zamieszkania do miejsca pracy - twierdzą autorzy petycji.

Oto jej treść:

Pan Mateusz Morawiecki,

Premier RP

My, mieszkańcy Powiatu Kłodzkiego, pełni obaw o bezpieczeństwo obywateli i w poczuciu odpowiedzialności za życie i zdrowie naszych dzieci, rodziców, sąsiadów zwracamy się z prośbą o umożliwienie szerszego dostępu do wykonywania testów na zakażenie koronawirusem. Na terenie powiatu kłodzkiego, zamieszkanego przez blisko 160 tys. mieszkańców do dnia 22.03,2020 r. wykonano zaledwie 23 testy, a to oznacza, że testami nie został objęty nawet promil mieszkańców. Powiat kłodzki jest obszarem transgranicznym, zamieszkanym przez ludzi pracujących na terenie Czech, Austrii, Niemiec codziennie przemieszczających się z miejsca zamieszkania do miejsca pracy, w obliczu pandemii powracających w ostatnich dniach z miejsca czasowego pobytu za granicami RP oraz często wyjeżdżającymi turystycznie w obszar Alp (Austria, Włochy).

W wyniku tych okoliczności narażeni jesteśmy na wyjątkowo duże ryzyko zarażenia się koronawirusem. Mimo dużego zdyscyplinowania mieszkańców, dość powszechnego pozostawania w dobrowolnej domowej kwarantannie niezbędna jest świadomość ewentualnego zarażenia i podjęcie radykalnych działań oraz zachowań ograniczających dalsze zarażenia.

Nie oczekujemy dostępu do przeprowadzenia testów wobec wszystkich mieszkańców, ale tych najbardziej narażonych pracowników służby zdrowia oraz osób objętych kwarantanną.