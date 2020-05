Poszukiwany ukrył się przed policją pod łóżkiem, w schowku na pościel

Codzienna służba policjanta to nie tylko przeprowadzane interwencje, to nie tylko kontrole drogowe, ale to także poszukiwanie i zatrzymywanie tych osób, które ukrywają się chcąc uniknąć zasądzonych przez wymiar sprawiedliwości kar. Funkcjonariusze w takich przypadkach sprawdzają dokładnie wszystkie miejsca, w których mogą przebywać osoby poszukiwane.

Tak właśnie było i tym razem. Funkcjonariusze z Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy zapukali do drzwi jednego z mieszkań na terenie miasta. Funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego podejrzewali, że właśnie tam może przebywać poszukiwany 46-latek. Ustalenia funkcjonariuszy okazały się słuszne. Zatrzymali mężczyznę, który chcąc uniknąć konfrontacji z policjantami schował się pod łóżkiem…..w skrzyni na pościel. 46 - latek nie krył zdumienia, kiedy funkcjonariusze ujawnili jego kryjówkę.

Mężczyzna został przewieziony do Aresztu Śledczego gdzie spędzi najbliższy rok