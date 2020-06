Poszukają historii Świebodzic. Zapraszamy na kolejny spacer po mieście

Zaplanowany na 19 czerwca (piątek, godz. 17:00) spacer to już 8. Odcinek cyklu, podczas którego dwaj pasjonaci historii swojego rodzinnego miasta zabierają mieszkańców w swoistą podróż w czasie, prezentując miejsca będące milczącymi świadkami historii.

Tym razem tematem spotkania będą losy rodu von Kramsta i ich wpływ na kształt dzisiejszych Świebodzic. Kramstowie – dziewiętnastowieczni przemysłowcy, byli lokalnymi potentatami przemysłu lniarskimi, posiadaczami ziemskimi i działaczami na rzecz rozwoju kolejnictwa na Dolnym Śląsku. Z powodu swojego rozległego majątku często nazywani są „śląskimi Rockefellerami”.

Dodatkowym smaczkiem towarzyszącym opowieściom o rodzie Kramstów jest fakt, że to w ich pałacu w Morawie po raz ostatni miał być widziany obraz Rafaela Santi „Portret Młodzieńca” – do dziś najpilniej poszukiwane dzieło sztuki zaginione podczas II wojny światowej.

Miłośników historii, zwłaszcza tej w wydaniu lokalnym, zapraszamy 19 czerwca do Świebodzic.

Spacer odbędzie się z zachowaniem środków ostrożności, uczestnicy proszeni są o stosowanie maseczek.