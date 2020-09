Poszła z psem na zakupy. Przywiązała go do barierki i o nim zapomniała...

- W południe dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał zgłoszenie dotyczące psa przywiązanego do barierki przy jednym z marketów na ulicy Wyszyńskiego - relacjonuje zdarzenia straż. - Niestety nie udało się ustalić właściciela psa i zwierzę trafiło do schroniska. Dopiero późnym wieczorem do straży miejskiej zadzwonił mężczyzna poszukujący swego czworonoga. Wyjaśnił, że żona poszła na zakupy i zapomniała o psie. Zwierzę wróciło do domu w dniu następnym, a roztargniona kobieta została pouczona przez strażników - dodają.