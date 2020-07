Ponad 150 ofiar w kopalni w Jugowie. Dziś rocznica jednej z największych górniczych katastrof [ARCHIWALNE ZDJĘCIA]

Był 9 lipca 1930 roku około godziny 16, kiedy pracownicy drugiej zmiany fedrujący w szybie Kurt w miejscowości Hausdorf (obecnie Jugów) poczuli wstrząs i usłyszeli głośny huk, który uwolnił znaczące ilości dwutlenku węgla. Gaz niemal w jednej chwili zabił wszystkich pracujących w pobliżu. Kolejna eksplozja spowodowała śmierć blisko 140 górników. Jej siła była tak duża, że ponad 300 ton skał i węgla uderzyło w górnicze przekopy. Była to pułapka bez wyjścia. Fala uderzeniowa niosła ze sobą wszystko, co spotkała na drodze.

Chwilę później rozpoczęła się dramatyczna akcja ratunkowa, w której trakcie wydobyto 70 żywych. Niestety wielu z nich, pomimo udzielonej pomocy, umarło w szpitalu. Wobec tak wielkiej tragedii ratownikom nie zostawało nic więcej, jak wydobywać na powierzchnię zwłoki zmarłych górników. Układano je w łaźni, znajdującej się nieopodal kopalni i wystawiono na widok publiczny. Ciał było tak dużo, że miejscowe władze nie miały gdzie ich składować. A jako że był to lipiec, pogrzeb trzeba było zorganizować jak najszybciej. Zdecydowano, że część zwłok transportowano do pobliskiej Nowej Rudy, gdzie miały oczekiwać pogrzebu.