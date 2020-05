Policyjny pościg za Audii pod Świdnicą zakończony... próbą połknięcia narkotyków

Kiedy zbliżyli się do pojazdu, włączyli w radiowozie sygnały świetlne i dźwiękowe. Wówczas kierujący samochodem ponownie gwałtownie przyspieszył. Funkcjonariusze rozpoczęli pościg za kierującym, który szybko został zatrzymany. Okazał się nim 24-letni mieszkaniec powiatu świdnickiego, który za swoje nieodpowiedzialne zachowanie usłyszał już zarzuty, grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności.

Podczas tej interwencji podejrzenie policjantów wzbudziło również nerwowe zachowanie pasażera, który w pewnym momencie wsadził sobie "coś" do ust. 24-latek wpadł na niebanalny pomysł i postanowił zjeść susz roślinny koloru zielono-brunatnego, który posiadał przy sobie. Funkcjonariusze przeprowadzili jego kontrolę osobistą. Wtedy ujawnili kilka porcji suszu roślinnego, który przebadano na testerze narkotykowym. Test potwierdził, że zabezpieczona substancja to marihuana. Mężczyzna został zatrzymany i usłyszał zarzuty w sprawie grozi mu do 3 lat pozbawienia wolności.