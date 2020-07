Policyjny pościg za 22-latkiem ze Strzegomia. Uciekał, bo miał sporo na sumieniu

Kiedy zbliżyli się do samochodu, włączyli w radiowozie sygnały świetlne i dźwiękowe. Wtedy kierujący gwałtownie przyspieszył . Funkcjonariusze rozpoczęli pościg za kierującym.

Pirat drogowy, którym okazał się 22 -letni mieszkaniec powiatu świdnickiego został szybko zatrzymany przez policjantów. Szybko też okazało się, co było powodem ucieczki mężczyzny. Po sprawdzeniu w policyjnych bazach danych wyszło na jaw, że 22-latek ma aktywny, aż do stycznia 2021 roku zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Ponadto w trakcie dalszych czynności okazało się, że pojazd nie nie posiada aktualnego obowiązkowego ubezpieczenia OC, natomiast posiada "nie swoje" tablice rejestracyjne.

W toku dalszych czynności w pojeździe ujawniono susz roślinny koloru brunatno-zielonego. Przeprowadzone badanie na testerze narkotykom potwierdziło, ze zabezpieczona substancja to marihuana. Łącznie zabezpieczono kilka porcji tego narkotyku.

O dalszym losie 22-latka zdecyduje teraz sąd.