Policjant po służbie zatrzymał poszukiwanego listem gończym

Funkcjonariusz natychmiast podjął obserwację 22-latka i o sytuacji powiadomił oficera dyżurnego świdnickiej Policji, prosząc jednocześnie o skierowanie w to miejsce patrolu.

W oczekiwaniu na wsparcie policjant w celu uniknięcia ucieczki poszukiwanego podjął interwencję i po okazaniu legitymacji służbowej oraz przedstawieniu powodu interwencji zatrzymał mężczyznę.

Chwilę później na miejsce przyjechali mundurowi, którzy przejęli poszukiwanego. Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu, a następnie został przewieziony do zakładu karnego, gdzie spędzi najbliższe dwa lata.