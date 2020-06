Policjant znał mężczyznę z widzenia i wiedział, że uchyla się on przed wymiarem sprawiedliwości, dlatego niezwłocznie o tym fakcie powiadomił oficera dyżurnego, który na miejsce skierował patrol policji. Kiedy poszukiwany mężczyzna zobaczył radiowóz, to próbował jeszcze uciekać, ale został szybko zatrzymany.

51-letni mężczyzna trafił już do Aresztu Śledczego gdzie spędzi najbliższe pół roku.