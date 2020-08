Pogoda tygodniowa dla Świdnicy. Prognoza na 7 dni, od jutra (27.08) do środy

Pogodę na tydzień dla Świdnicy warto znać, jeśli planujesz jakiekolwiek aktywności na dworze. Znajomość prognozy pogody na 7 dni dla Świdnicy przyda ci się również, aby wiedzieć, w co się ubrać, by nie zmarznąć i się nie przegrzać. Sprawdź, jakie temperatury meteorolodzy przewidują w najbliższym tygodniu, od czwartku (27.08) do środy (2.09). Dzięki znajomości prognozy pogody dla Świdnicy na tydzień będziesz gotowy na każdą sytuację pogodową.

Pogoda na tydzień w Świdnicy: czwartek, 27.08 Spodziewana temperatura w czwartek w Świdnicy to 20°C. W nocy natomiast przewidywana temperatura wynosić będzie 9°C. Według szacunków, prawdopodobieństwo pojawienia się opadów rain w Świdnicy wynosić będzie 10%. Jeśli chodzi o wiatr, to według pogody na 7 dni dla Świdnicy, w czwartek możemy spodziewać się podmuchów o maksymalnej prędkości do 28 km/h. Odczuwalna temperatura może przez to wynosić 13°C. Natomiast kierunek wiatru w czwartek będzie zachodnio-północny. Szykuje się wspaniały dzień do aktywności na zewnątrz! Indeks promieniowania UV na czwartek wynosi 5, co oznacza średnie zagrożenie podczas dłuższego przebywania na słońcu. Noś okulary przeciwsłoneczne, ochraniaj ciało ubraniami i nakryciem głowy. W południe, gdy promieniowanie jest najintensywniejsze, poszukaj zacienionego miejsca. Pogoda na tydzień w Świdnicy w czwartek:

Pogoda na tydzień w Świdnicy: piątek, 28.08 Za dnia w Świdnicy słupki rtęci powinny pokazać 24°C w cieniu w najcieplejszym momencie dnia. Natomiast w nocy z piątku na sobotę temperatura może spaść do 15°C. Według szacunków, prawdopodobieństwo pojawienia się opadów rain w Świdnicy wynosić będzie 10%. Jeśli chodzi o wiatr, to według pogody na 7 dni dla Świdnicy, w piątek możemy spodziewać się podmuchów o maksymalnej prędkości do 14 km/h. Odczuwalna temperatura może przez to wynosić 11°C. Natomiast kierunek wiatru w piątek będzie południowy.

Szykuje się wspaniały dzień do aktywności na zewnątrz! Indeks promieniowania UV na piątek wynosi 4, co oznacza średnie zagrożenie podczas dłuższego przebywania na słońcu. Noś okulary przeciwsłoneczne, ochraniaj ciało ubraniami i nakryciem głowy. W południe, gdy promieniowanie jest najintensywniejsze, poszukaj zacienionego miejsca. Pogoda na tydzień w Świdnicy w piątek:

Pogoda na tydzień w Świdnicy: sobota, 29.08 Za dnia w Świdnicy słupki rtęci powinny pokazać 23°C w cieniu w najcieplejszym momencie dnia. W nocy natomiast przewidywana temperatura wynosić będzie 13°C. Zdaniem meteorologów, prawdopodobieństwo wystąpienia opadów w Świdnicy w sobotę wynosić będzie 70%. Opady deszczu mogą wynieść ok. 3 mm. Jeśli chodzi o wiatr, to według pogody na 7 dni dla Świdnicy, w sobotę możemy spodziewać się podmuchów o maksymalnej prędkości do 14 km/h. Odczuwalna temperatura może przez to wynosić 16°C. Natomiast kierunek wiatru w sobotę będzie południowo-zachodni.

Szykują się całkiem dobre warunki do aktywności na zewnątrz. Indeks promieniowania UV na sobotę wynosi 3, co oznacza średnie zagrożenie podczas dłuższego przebywania na słońcu. Noś okulary przeciwsłoneczne, ochraniaj ciało ubraniami i nakryciem głowy. W południe, gdy promieniowanie jest najintensywniejsze, poszukaj zacienionego miejsca. Pogoda na tydzień w Świdnicy w sobotę:

Pogoda na tydzień w Świdnicy: niedziela, 30.08 W ciągu dnia w niedzielę w Świdnicy w najcieplejszym momencie dnia możemy spodziewać się 18°C. W nocy natomiast przewidywana temperatura wynosić będzie 11°C. Według szacunków, prawdopodobieństwo pojawienia się opadów rain w Świdnicy wynosić będzie 70%. Opady deszczu mogą wynieść ok. 7 mm. Jeśli chodzi o wiatr, to według pogody na 7 dni dla Świdnicy, w niedzielę możemy spodziewać się podmuchów o maksymalnej prędkości do 14 km/h. Odczuwalna temperatura może przez to wynosić 13°C. Natomiast kierunek wiatru w niedzielę będzie zachodnio-północny.

Szykują się całkiem dobre warunki do aktywności na zewnątrz. Indeks promieniowania UV na niedzielę wynosi 3, co oznacza średnie zagrożenie podczas dłuższego przebywania na słońcu. Noś okulary przeciwsłoneczne, ochraniaj ciało ubraniami i nakryciem głowy. W południe, gdy promieniowanie jest najintensywniejsze, poszukaj zacienionego miejsca. Pogoda na tydzień w Świdnicy w niedzielę:

Pogoda na tydzień w Świdnicy: poniedziałek, 31.08 Za dnia w Świdnicy słupki rtęci powinny pokazać 18°C w cieniu w najcieplejszym momencie dnia. Natomiast w nocy z poniedziałku na wtorek temperatura może spaść do 9°C. Zdaniem meteorologów, prawdopodobieństwo wystąpienia opadów w Świdnicy w poniedziałek wynosić będzie 40%. Opady deszczu mogą wynieść ok. 2 mm. Jeśli chodzi o wiatr, to według pogody na 7 dni dla Świdnicy, w poniedziałek możemy spodziewać się podmuchów o maksymalnej prędkości do 18 km/h. Odczuwalna temperatura może przez to wynosić 11°C. Natomiast kierunek wiatru w poniedziałek będzie północno-zachodni.

Szykują się całkiem dobre warunki do aktywności na zewnątrz. Indeks promieniowania UV na poniedziałek wynosi 4, co oznacza średnie zagrożenie podczas dłuższego przebywania na słońcu. Noś okulary przeciwsłoneczne, ochraniaj ciało ubraniami i nakryciem głowy. W południe, gdy promieniowanie jest najintensywniejsze, poszukaj zacienionego miejsca. Pogoda na tydzień w Świdnicy w poniedziałek:

Pogoda na tydzień w Świdnicy: wtorek, 1.09 W ciągu dnia we wtorek w Świdnicy w najcieplejszym momencie dnia możemy spodziewać się 17°C. Z kolei w nocy z wtorku na środę spodziewać się możemy temperatur rzędu 9°C. Według szacunków, prawdopodobieństwo pojawienia się opadów rain w Świdnicy wynosić będzie 40%. Opady deszczu mogą wynieść ok. 1 mm. Jeśli chodzi o wiatr, to według pogody na 7 dni dla Świdnicy, we wtorek możemy spodziewać się podmuchów o maksymalnej prędkości do 13 km/h. Odczuwalna temperatura może przez to wynosić 9°C. Natomiast kierunek wiatru we wtorek będzie północno-zachodni.

Pogoda będzie sprzyjać aktywności na zewnątrz. Indeks promieniowania UV na wtorek wynosi 5, co oznacza średnie zagrożenie podczas dłuższego przebywania na słońcu. Noś okulary przeciwsłoneczne, ochraniaj ciało ubraniami i nakryciem głowy. W południe, gdy promieniowanie jest najintensywniejsze, poszukaj zacienionego miejsca. Pogoda na tydzień w Świdnicy we wtorek:

Pogoda na tydzień w Świdnicy: środa, 2.09 W ciągu dnia w środę w Świdnicy w najcieplejszym momencie dnia możemy spodziewać się 20°C. Natomiast w nocy ze środy na czwartek temperatura może spaść do 10°C. Według szacunków, prawdopodobieństwo pojawienia się opadów rain w Świdnicy wynosić będzie 20%. Jeśli chodzi o wiatr, to według pogody na 7 dni dla Świdnicy, w środę możemy spodziewać się podmuchów o maksymalnej prędkości do 12 km/h. Odczuwalna temperatura może przez to wynosić 9°C. Natomiast kierunek wiatru w środę będzie południowy.

Szykuje się wspaniały dzień do aktywności na zewnątrz! Indeks promieniowania UV na środę wynosi 4, co oznacza średnie zagrożenie podczas dłuższego przebywania na słońcu. Noś okulary przeciwsłoneczne, ochraniaj ciało ubraniami i nakryciem głowy. W południe, gdy promieniowanie jest najintensywniejsze, poszukaj zacienionego miejsca. Pogoda na tydzień w Świdnicy w środę:

