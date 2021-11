Pogoda na jutro dla Świdnicy. Zobacz prognozę pogody na wtorek, 30.11 w Świdnicy

Pogoda na jutro (wtorek, 30.11) dla Świdnicy

Prognozowana na jutro temperatura to 3°C w najcieplejszym momencie dnia. Kolejna noc przyniesie nam temperatury rzędu 1°C. Opady pojawią się we wtorek na 80 %. Według meteorologów, możemy spodziewać się od 0.0 do 0 cm śniegu. Dla kierowców dzień może zacząć się od odśnieżania samochodu.