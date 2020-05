Pociąg do Krakowa przez Świdnicę codziennie i to już od grudnia!

- Ministerstwo Infrastruktury poinformowało nas, że planowane w rozkładzie jazdy pociągi TLK SUDETY Jelenia Góra- Kraków Główny i TLK SZCZELINIEC Jelenia Góra- Warszawa Wschodnia pojadą od 13 grudnia codziennie. Pociąg TLK SZCZELINIEC wyjedzie z Jeleniej Góry rano a jego przyjazd do Jeleniej Góry zaplanowano późnym wieczorem - przekazuje na facebooku Komitet Obrony Dolnośląskich Linii Kolejowych. - Zatrzyma się po drodze na stacjach Janowice Wielkie, Marciszów, Sędzisław, Wałbrzych Główny, NOWA RUDA, KŁODZKO Główne, Kamieniec Ząbkowicki, Pączków, NYSA, Opole Główne, Lubliniec, Częstochowa, Radomsko, Piotrków Trybunalski, Koluszki, Skierniewice, Żyrardów, Warszawa Zachodnia i Warszawa Centralna. Dla pociągu TLK SUDETY do Krakowa przyjazd i wyjazd z i do Jeleniej Góry zaplanowano w godzinach południowych. Pociąg zatrzyma się na stacjach Janowice Wielkie, Marciszów, Sędzisław, WAŁBRZYCH Główny, WAŁBRZYCH Miasto, Świebodzice, Jaworzyna Śląska, ŚWIDNICA Miasto, DZIERŻONIÓW Śląski, Ząbkowice Śląskie, Kamieniec Ząbkowicki, NYSA, Prudnik, Głogówek, Kędzierzyn Koźle, Gliwice, Zabrze, Katowice, Mysłowice, Jaworzno Szczakowa, Trzebinia i Krzeszowice. W kwestii połączenia do Kudowy-Zdrój i Polanicy-Zdrój kursujący w weekendy pociąg IC ŚNIEŻKA Warszawa Wschodnia-Kudowa Zdrój ministerstwo zaplanowało obsługę na podobnym poziomie również w rozkładzie 2020/21 - czytamy.