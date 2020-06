Pochodzący ze Świdnicy ksiądz - pedofil chce wyjść z na wolność. „Jest wzorowym więźniem”

Ksiądz został zatrzymany w 2012 roku po tym jak obsługa jednego z wrocławskich hoteli zainteresowała się mężczyzną, który zameldował się w jednym pokoju z trzynastolatkiem. Sprawa wydawała im się podejrzana, więc dyrekcja hotelu zawiadomiła policję. Trzy lata później Paweł K. usłyszał wyrok. Podczas procesu biegli uznali, że K. to homoseksualista i pedofil interesujący się młodymi chłopcami, nieporadnymi, niedoświadczonymi. Prokurator mówił, że Paweł K. zaprzyjaźniał się z dziećmi, uzależniał od siebie psychicznie, czasem obsypywał prezentami, a potem seksualnie wykorzystywał.

W trakcie odsiadywania wyroku Paweł K. został wydalony z duchowieństwa. Dziś jest osobą świecką.

Czy sąd zgodzi się na jego przedterminowe zwolnienie jeszcze nie wiadomo. Obecnie czeka na opinię o skazanym z więzienia, w którym były ksiądz odsiaduje wyrok..

W 2017 roku dwukrotnie odrzucano wnioski o ułaskawienie Pawła K.. Składali je sam skazany oraz jego matka.

49-letni Paweł K. urodził się w Świdnicy i tu mieszkał do czasu rozpoczęcia nauki w seminarium. Należał do parafii św. Stanisława i św. Wacława. W katedrze odprawił też swoją pierwszą mszę święta. Pochodzi z bardzo katolickiej rodziny.