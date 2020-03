Plantacja zlikwidowana: 196 doniczek, nowoczesny sprzęt i narkotyki warte pół miliona!

Funkcjonariusze prowadząc czynności uzyskali informację, że najprawdopodobniej w jednym z budynków w Jeleniej Górze zorganizowana została plantacja konopi indyjskiej. W wyniku sprawdzeń funkcjonariusze ujawnili i i zabezpieczyli 196 doniczek z zielem konopi znajdujących się w różnych fazach wzrostu, 350 szt. suszących się roślin oraz znaczne ilości marihuany w różnych miejscach budynku, co potwierdziło prowadzenie nielegalnej uprawy.

Plantacja znajdowała się w specjalnie przygotowanych do tego pomieszczeniach, wyposażonych w urządzenia między innymi sterującymi ogrzewaniem, oświetleniem, wentylacją, które potrzebne są do należytego wzrostu roślin. Z zabezpieczonego suszu oraz roślin można uzyskać blisko 37 kg marihuany, a jej wartość czarnorynkowa to około pół mln złotych.

Obecnie policjanci wyjaśniają szczegółowo wszystkie okoliczności tej sprawy. Mężczyźni trafili do policyjnego aresztu. Teraz za popełnione przestępstwa grozić im może nawet do 15 lat pozbawienia wolności. Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze na wniosek Prokuratury Rejonowej zastosował wobec 37-latka środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na 3 miesiące.