Pijany, z amfetaminą, bez uprawnień... Motocyklista nie jedno miał na sumieniu

Alkomat wskazał blisko 0,7 promila alkoholu w organizmie 29-latka. Podczas dalszych czynności, policjanci znaleźli przy mężczyźnie srebrne zawiniątko z zawartością białego proszku, który poddany badaniom na testerze narkotykowym potwierdził, że była to amfetamina. Mężczyzna posiadał kilka porcji tego narkotyku.

Dalej wcale nie było lepiej…. Sprawdzenie mężczyzny w policyjnych systemach pogrążyło całkowicie i tak trudną sytuację 29-latka. W wyniku sprawdzenia motocyklisty w policyjnych systemach, okazało się, że nie posiada on uprawnień do kierowania tego typu pojazdem, a jego jednoślad nie ma wymaganego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej dla posiadaczy pojazdów mechanicznych, które jest ubezpieczeniem obowiązkowym.

Informacja ta została przekazana do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Mężczyźnie grozi teraz wysoka kara pieniężna.

Za pozostałe czyny których się dopuścił odpowie przed Sądem.