Pijani krzyczeli na mszy w katedrze „Bóg, honor, ojczyzna”. Staną przed sądem

Sprawa stała się głośna m.in. dlatego, że jeden z księży poinformował na Twitterze, że „ tęczowiterroryści z pod znaku LGBT wtargnęli do świątyni i wnosząc tęczową szmatę próbowali zakłócić liturgię”. Śledczy dowodów na tęczową flagę nie znaleźli, okazało się za to, że oskarżeni wykrzykiwali hasła „Bóg, honor, ojczyzna”.

Do zdarzenia doszło w niedzielę, 15 września przed godz. 9. Do katedry weszły 4 osoby. Jak się potem okazało kompletnie pijane. Zostały wyprowadzone przez uczestników mszy, m.in. policjanta, który prywatnie brał udział w nabożeństwie i przekazane w ręce policji. W efekcie 24-letniemu Tomaszowi P., 43-letniej Annie K. i 49-letniej Edycie S. postawiono zarzuty zakłócania obrządku religijnego. Trzeciej kobiecie nie postawiono zarzutów z powodu zaburzeń psychicznych na które cierpi. Grozi im do 2 lat pozbawienia wolności.