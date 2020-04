Dwa dofinansowane ze Środków NFOŚ autobusy Volvo 7900 Electric dotarły do zajezdni Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Świdnica Sp. z o.o. Dzisiaj rozpoczną się szkolenia kierowców i mechaników, po świętach wielkanocnych zostały zaplanowane jazdy próbne i testy w warunkach ruchu na świdnickich ulicach. To będzie czas niezbędny do dobrego poznania specyfiki jazdy autobusem elektrycznym.