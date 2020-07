Park Historyczny w Świebodzicach gotowy. To miejsce nie do poznania (ZDJĘCIA)

Park Historyczny jest to jeden z dwunastu obiektów zrealizowanych w ramach projektu unijnego pod nazwą: „Rozwój funkcji zdrowotnych i rekreacyjnych w Gminie Świebodzice poprzez tworzenie i odnowienie terenów zieleni w celu poprawy jakości życia mieszkańców”. Obecnie 8 obiektów zostało zakończonych, na dwóch trwają prace, a na dwóch pozostałych wkrótce zostaną rozpoczęte.

Głównym założeniem projektu zagospodarowania parku było przywrócenie dawnych walorów kompozycyjnych. Zadanie obejmowało, nasadzenia roślin pnących, bylin, krzewów i drzew, które występowały w pierwotnej kompozycji terenu oraz renowację istniejących trawników. Dla wygody odwiedzających zostały zamontowane ławki oraz stojak na rowery. Park jest miejscem ogólnodostępnym i może cieszyć swoim widokiem każdego, kto będzie miał ochotę do niego zajść. Jest to cudowne miejsce na odpoczynek, a nawet pikniki rodzinne.