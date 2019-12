Pacjent zaatakował nożem chorych i pielęgniarkę. Prokurator sprawdza czy nie zawinił szpital

To nie kończy jednak sprawy. Śledczy nadal badają jak Roman G. wniósł do szpitalnej sali nóż (kozik). Został powołany biegły, który ma odpowiedzieć na pytanie czy w „Latawcu” nie doszło do błędu organizacyjnego. Opinia będzie znana w czerwcu przyszłego roku. Wtedy też zapadną prokuratorskie decyzje co dalej.

Dyrekcja szpitala zaraz po zdarzeniu tłumaczyła, że nie ma prawa ani podstaw przeszukiwać pacjentów czy odwiedzających ich gości i sprawdzać czy nie mają ze sobą noża, zwłaszcza, że wielu pacjentów noża typu kozik używa po obierania i krojenia owoców.