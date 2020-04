Oto nowa, wielka plaża nad Zalewem Mietkowskim. Zobaczcie zdjęcia!

Ośrodek Sportów Wodnych i Rekreacji Powiatu Wrocławskiego w Borzygniewie, choć sezon się jeszcze nie rozpoczął i nie wiadomo, kiedy ruszy pełną parą, zdecydował o rozbudowie. Wykorzystano około 4 tysięcy ton ziemi i gliny oraz 500 ton piasku, a ośrodek chwali się, że to wszystko surowce pozyskane właśnie z Zalewu Mietkowskiego. Dzięki nim i dużemu nakładowi pracy, udało się wygospodarować około 1000 metrów kwadratowych nowej plaży.

Teren do plażowania powstał na zachód od dotychczasowej plaży, w kierunku wsi Imbramowice. Został połączony z istniejącą plażą, co dobrze widać na zdjęciach. W przyszłości na pewno pomoże to uniknąć takich sytuacji jak w sierpniu poprzedniego roku, gdy w pogodne weekendy plaża była zapełniona po brzegi.