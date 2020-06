Ostatni Czwartek Lekkoatletyczny przed wakacjami. Będzie rywalizacja i zabawa!

Świdnickie Czwartki Lekkoatletyczne to wspólna inicjatywa Świdnickiej Grupy Biegowej, Świdnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Powiatowego Zrzeszenia LZS w Świdnicy i Urzędu Miejskiego w Świdnicy. Dzieci i młodzież rywalizować będą w biegach na dystansach od 60 do 1200 metrów (w zależności od wieku uczestnika). Na mecie na zawodników czekać będzie pamiątkowy medal i mały słodki poczęstunek. Udział w zajęciach jest bezpłatny.

Ponieważ z powodu pandemii w wiosennym cyklu odwołane zostały dwie z czterech imprez, organizatorzy zdecydowali o rezygnacji z prowadzenia klasyfikacji generalnej.

Respektując aktualne obostrzenia sanitarne i w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie startujących oraz w celu uniknięcie pobytu na stadionie zbyt dużej liczby osób, zapisy odbędą się w dwóch turach: godz. 17.00 – dla dzieci startujących w biegach od 60 do 400 metrów oraz godz 17.30 dla dzieci i młodzieży startującej na dystansach od 800 do 1200 metrów.

Początek pierwszych biegów o godzinie 17.30

KATEGORIE WIEKOWE ORAZ DYSTANS BIEGÓW:

60m - dzieci w wieku do lat 4

100m - dzieci w wieku 5-6 lat (rocznik 2013 - 2014)

200m - dzieci w wieku 7-8 lat (rocznik 2011 - 2012)

400m - dzieci w wieku 9-10 lat (rocznik 2009 - 2010)

800m - dzieci w wieku 11-12 lat (rocznik 2007 – 2008)

1000m - młodzież rocznik (2005 – 2006)

1200m - młodzież rocznik (2002 - 2004)