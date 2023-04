Ołena Zełenska codziennie ryzykuje życiem. Pierwsza dama Ukrainy angażuje się na rzecz swoich rodaków. Tego o niej nie wiecie

Ołena Zełenska jest symbolem kobiecej siły

Kim jest pierwsza dama Ukrainy? Dla wielu swoich rodaków inspiracją i symbolem kobiecej siły. Nie staje w blasku reflektorów tak często, jak jej mąż, ale woli działać w cieniu. Jednocześnie to, co robi, ma ogromne znaczenie.

To były najstraszniejsze miesiące w moim życiu i życiu każdego Ukraińca – powiedziała Ołena Zełeńska magazynowi Vogue w połowie zeszłego roku, odnosząc się do wojny w jej kraju.

Jak dodała, nie sądzi, by ktokolwiek wiedział, przez co jej rodacy przechodzili emocjonalnie, lecz to, co ich inspiruje, a wręcz trzyma przy życiu, to wiara w zwycięstwo.

