Do zdarzenia doszło na terenie Świdnicy. Do jednego z mieszkań zapukała para kobieta i mężczyzna, następnie przedstawili się właścicielce jako pracownicy wodociągów. Pod pretekstem sprawdzenia kanalizacji weszli do mieszkania, prosząc 72-latkę o odkręcanie kranu w łazience, a następnie w kuchni i wykorzystując jej nieuwagę dokonali kradzieży pieniędzy.