Okradł szkołę i kilka domów w budowie. Świdniczanin na gościnnych występach!

- Policjanci z Nowej Rudzie zatrzymali 31-letniego mieszkańca powiatu świdnickiego podejrzanego o włamania - informuje podinsp. Wioletta Martuszewska, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Kłodzku. - Na bazie zgromadzonego materiału i jego analizy, policjanci ustalili, że mężczyzna ma na koncie co najmniej kilka przestępstw przeciwko mieniu, których dopuścił się na terenie powiatu kłodzkiego od początku kwietnia br. Sprawca kilkukrotnie włamał się do domów w trakcie budowy, skąd zabrał elektronarzędzia i przewody elektryczne. Ponadto okazało się, że włamał się też do budynku zamkniętej szkoły w Nowej Rudzie, skąd ukradł sprzęt elektroniczny. Ogólna wartość strat wynikająca z przestępczej działalności 31-latka to około kilkadziesiąt tysięcy złotych. Policjanci przedstawili mężczyźnie zarzuty przestępstwa kradzieży z włamaniem. Zatrzymany przyznał się do popełnionych czynów. Odzyskano już dwa tablety skradzione ze szkoły. Obecnie trwają czynności mające na celu odnalezienie skradzionych przedmiotów pochodzących z włamań do budynków - dodaje policjantka.