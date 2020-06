Odnowią zabytkową bramę wjazdową w Stanowicach. Jest na to 160 tys. złotych!

„Brama wjazdowa II” - znajdująca się na ul. Strzegomskiej w Stanowicach - ujęta jest w Gminnej Ewidencji Zabytków i położona jest na terenie wpisanego do rejestru zabytków parku pałacowego. Do 2003 r. nieruchomość była własnością Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Stanowicach. W 2009 r. starosta świdnicki umorzył postępowanie w sprawie ustalenia władającego działką. Obecnie właściciel działki jest nieustalony. Od tego czasu prowadzone są prace zmierzające do zabezpieczenia bramy przed kompletną ruiną. Uregulowania prawne nie pozwalały na prowadzenie prac budowlanych i konserwatorskich na terenie, który nie jest własnością inwestora. - Wspólne działania burmistrza Strzegomia oraz radnego Piotra Szmidta spowodowały, że w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Świdnicy oraz Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Wałbrzychu podjęli decyzje umożliwiające gminie Strzegom działania budowlane i konserwatorskie przy stanowickiej bramie – informuje Wioletta Urban – Smagłowska, naczelnik Wydziału Kultury, Sportu i Promocji w Urzędzie Miejskim w Strzegomiu.

W 2019 r. wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową wraz z uzyskaniem zaświadczenia o przyjęciu zgłoszenia i braku wniesienia sprzeciwu Starostwa Powiatowego w Świdnicy lub decyzji o pozwoleniu na budowę.

Całkowite koszty renowacji bramy w Stanowicach wyniosą ok. 160 tys. zł.