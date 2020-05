Od drzwi do drzwi. Uwaga na złodziei na tzw. klamkę! Są bezczelni i skuteczni

Niekiedy złodzieje mieszkaniowi po prostu korzystają z „okazji” pozostawionych przez właścicieli mieszkań – zdarza się, że w jednym bloku znajdą nawet kilka mieszkań, w których domownicy, będąc wewnątrz pozostawiają drzwi niezamknięte na zamek, a w przedpokoju... torebki, klucze do samochodu, dokumenty, portfele, telefony komórkowe. To wystarczy by złodziej skorzystał z chwili nieuwagi i zabrał pozostawione rzeczy.

Aby zapobiec podobnym sytuacjom w przyszłości nie zapominajmy o kilku podstawowych zasadach:

- przede wszystkim zamykaj drzwi mieszkania od środka (na klucz, na patent itp.). Nawet gdy wszyscy domownicy są w domu, złodziej potrafi wejść i wyjść niezauważony.

- zamykaj mieszkanie na klucz nawet, gdy wychodzisz na kilka minut np. do sąsiadki, piwnicy lub ze śmieciami.

- zwróć uwagę na nieznane ci osoby, kręcące się po klatkach schodowych i w pobliżu domu.