Nowy odkryty basen w Świdnicy. Co zjeść i za ile? Jak tu jest w tygodniu? Jak basen oceniają wałbrzyszanie? ZDJĘCIA, CENY

Co do zasady basen w Świdnicy podoba się wałbrzyszanom, jest jednak parę punktów, które można tu poprawić, usprawnić. Poprosiliśmy trzy nasze czytelniczki o ocenę odnowionego basenu w Świdnicy. Koszt modernizacji to 35 mln zł. Panie wybrały się tam z synami w wieku 14-17 lat.

Jak ocenia Izabela z Wałbrzycha, z pewnością duży minus należy się za kolejki przy kasach, może trzeba byłoby zrobić ich więcej, żeby nie tracić czasu na czekanie?

- Poza tym, uderzająca jest mała liczba leżaków i parasoli. Jestem już w takim wieku, że nie chcę leżeć na trawie, zwłaszcza takiej marnej jak w Świdnicy. Trzeba jeszcze poczekać, żeby urosła i zgęstniała - zaznacza pani Iza.

Jak podkreśla, zdecydowanie za mało jest tu atrakcji dla młodzieży.