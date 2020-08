Nowa Informacja Turystyczna w Świdnicy. Jest ładna!

Od środy, 12 sierpnia, świdnicka IT funkcjonuje w nowej siedzibie, na parterze budynku Rynek 39/40 w przestronnych i nowocześnie zaaranżowanych pomieszczeniach.

Turystom udostępniono stanowisko komputerowe z dostępem do Internetu. Każda osoba odwiedzająca Informację, będzie mogła wygodnie odpocząć, kupić pamiątki związane ze Świdnicą i produkty regionalne. Miejsce dostosowane zostało dla osób niepełnosprawnych.

W Informacji Turystycznej wystawiane będą także prace lokalnych artystów. W tej chwili możemy podziwiać, jak również nabyć dzieła Kamili Karst, Roberta Kukli i Magdaleny Kucharskiej.

- Nowa siedziba Informacji pozwoli na obsługę przyjeżdżających do Świdnicy turystów w wygodnych, komfortowych warunkach. Chcemy ich także zachęcić do zakupu regionalnych produktów. Naszą intencją było również stworzenie miejsca do ekspozycji prac świdnickich twórców. Cieszę się, że udało się pomysł ten sfinalizować ze wsparciem unijnych środków – mówi prezydent Beata Moskal-Słaniewska.