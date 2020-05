Nocny pościg za oplem. 20-latek uciekał przed policją, bo miał sporo na sumieniu

Policjanci w związku z tym niezwłocznie podjęli decyzję o zatrzymaniu go do kontroli drogowej i wyjaśnieniu przyczyny takiego zachowania kierowcy. Kiedy zbliżyli się do pojazdu, włączyli w radiowozie sygnały świetlne i dźwiękowe. Wówczas kierujący samochodem ponownie gwałtownie przyspieszył. Funkcjonariusze rozpoczęli pościg za kierującym, jednak mężczyzna szybko został zatrzymany. Pirat drogowy, którym okazał się 20 -letni mieszkaniec powiatu świdnickiego został przebadany na zawartość alkoholu w organizmie, badanie wykazało że mężczyzna jest trzeźwy, ale posiada aktywny zakaz kierowania pojazdami wydany przez Sąd do 25.07.2020 r.

Nieodpowiedzialny 20-latek z obawy przed konsekwencji jazdy pojazdem pomimo aktywnego zakazu nie zatrzymał się do kontroli drogowej, mimo stosowania przez funkcjonariuszy sygnałów dźwiękowych oraz świetlnych, a więc dopuścił się czynu zabronionego zagrożonego karą do 5 lat pozbawienia wolności. Ponadto sąd może też zakazać mu prowadzenia pojazdów nawet na okres 15 lat.