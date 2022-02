Nocny Kochanek wystąpi w ramach Świdnickich Recenzji Muzycznych!

Koncert odbędzie się dzięki Krzysztofowi Pietrzakowi, którego recenzja albumu Nocnego Kochanka pt. “Randka w Ciemność” została nagrodzona w konkursie Świdnickich Recenzji Muzycznych 2019. Pisał w niej: “Mój szynobus gna, a ja słucham Kochanka i wyobrażam sobie jak rozpędzona cysterna Whitesnake przywala w żeliwny wagon Judas Priest aż iskry pryskają wokoło. W następnym kawałku już pędzi szalona drezyna Iron Maiden i zderza się z lokomotywą Metalliki.” Całość: http://sok.com.pl/recenzje/nocny-kochanek-randka-w-ciemnosc/

Sam zespół pisze o sobie tak: “Nocny Kochanek to pod względem muzycznym klasyczny heavy metal inspirowany gigantami gatunku, co słychać na pierwszy rzut ucha. Teksty zawierają specyficzny nocno-kochankowy humor i zazwyczaj opierają się na faktach, czasami nawet autentycznych..! Wykorzystując humor bazujący często na pastiszu, grach językowych i abstrakcji, Nocny Kochanek rysuje obraz polskiej subkultury metalowej z ogromnym dystansem do samych siebie oraz do wizerunku kojarzonego zazwyczaj z klasycznym heavy metalem.”

