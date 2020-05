Niestety. Obozów harcerskich w Niesulicach w tym roku nie będzie

Oto komunikat w tej sprawie:

Jak już zapewne wiecie z przekazów medialnych tegoroczny wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży został obwarowany przez Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej licznymi procedurami oraz reżimami sanitarnymi, których zdecydowana większość organizatorów nie jest w stanie spełnić. Dobro i bezpieczeństwo dzieci oraz wychowawców i personelu jest dla nas priorytetem i dlatego też, z wielkim bólem w sercu, podjęliśmy decyzję o nieorganizowaniu obozów i kolonii w Harcerskiej Bazie Obozowej w Niesulicach w sezonie 2020.

Tę trudną decyzję podjęliśmy w oparciu o aktualny poziom rozwoju epidemii w Polsce, po głębokiej analizie stanu obecnego i zakładając możliwy przyszły rozwój sytuacji, a raczej jej nieprzewidywalność.

Ta sytuacja jest bezprecedensowa i bardzo trudna dla nas wszystkich. Obozy i kolonie organizujemy w Niesulicach od 52 lat i to pozwalało nam utrzymywać płynność i stabilność naszych działań oraz umożliwiało stałe podwyższanie standardu obozowania. Staraliśmy się nigdy nie zawieść zaufania rodziców, a coroczne powroty uczestników oraz pełna rekrutacja na sezon 2020 (zamknięta na pół roku przed sezonem), są tego dobitnym dowodem. Przygotowania do lata 2020 rozpoczęliśmy już w 2019 roku: zakupiliśmy nowe namioty, rozpoczęliśmy remont obieralni warzyw i kuchni oraz przygotowaliśmy projekt na wykonanie nowej studni – ujęcia wody pitnej i do celów sanitarnych.

Sytuacja w jakiej obecnie znajdujemy się stawia przed nami pytanie jak przetrwać do przyszłego sezonu, bez organizacji tegorocznych obozów. Jesteśmy na etapie przygotowywania oferty Leśnych Biwaków Rodzinnych #loveNiesulice. Będzie ona dostępna na naszych stronach i na FB. Być może warunki i okoliczności pozwolą nam chociaż w takim wydaniu spędzić wspólnie czas w Niesulicach. Zapraszam do wakacji w Niesulicach, innych niż zawsze. Może zamiast szukać miejsca wypoczynku, gdzieś w Polsce, przyjedziesz do nas na bazę… Ty, Twoja rodzina, znajomi. Wspólnymi siłami dotrwamy do przyszłego sezonu.

Kochani rodzice, na Waszych skrzynkach mailowych macie pełną informację. Przeczytajcie wnikliwie i rozważcie naszą propozycję. Dbajcie o siebie i swoich bliskich.