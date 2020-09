Nauczyciel płakał, jak poprawiał. Zobacz hity ze szkolnych zeszytów. Pękniesz ze śmiechu!

Świdnica: trwają wakacyjne remonty w szkołach i przedszkolach

Wakacje to czas wypoczynku dla dzieci, ale to także czas na przygotowanie budynków oświatowych na kolejny rok szkolny. W przedszkolach i szkołach prowadzonych przez miasto Świdnicę przeprowadzane są częściowe remonty, których łączy koszt to ponad 1 milion 700 tysięcy złotych.