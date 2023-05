Najlepsze lodziarnie w Świdnicy. Polecane miejsca w maju 2023

Po wojnie zaczęto produkować lody na szeroką skalę. Lodziarze Przyrządzali je w maszynkach. Były podawane w waflach lub andrutach. Pojawiły się także te na patyku. Lodziarnie w Świdnicy powstawały w centrum i przy najpopularniejszych ulicach. Lody dostać można było tylko w okresie letnim, dlatego był to deser, na który czekano przez cały rok i miał on duże zainteresowanie w sezonie.

W XVI wieku włoski architekt i kucharz odkrył, że po włożeniu zamkniętego pojemnika z kremem mleczno-jajecznym do naczynia z lodem i solą zostanie on zamrożony. Pierwsza lodziarnia pod nazwą Cafe Procope została otwarta we Francji w 1686 roku.

Pierwsze wzmianki o deserach wykonanych z mleka, owoców i lodu pochodzą ze starożytnych Chin. W Europie także delektowali się tymi rarytasami nieliczni mieszkańcy starożytnej Grecji i Rzymu. Był to posiłek wykwintny i trudny do wykonania z powodu konieczności sprowadzania lodu z gór.

Które lody są najmniej kaloryczne?

Gdy sięgamy po lody zastanawiamy się na pewno ile mają kalorii i czy nie wpłyną negatywnie na naszą figurę. W zależności od tego, jakie są to lody porcja 100 g zawiera około 200 kcl. Gałka lodów waniliowych dostarczy nam około 130 kcl. Porównując to do innych deserów jest to niewielka ilość. Dlatego też możemy bez obaw delektować się nimi podczas upałów.

Z pewnością najbardziej zdrowe są lody zrobione samodzielnie w domu. Przydadzą się do tego jogurt lub wodę, świeże owoce i dodatki, np. orzechy. Dodanie małej ilości cukru lub zdrowszego zamiennika przyniesie taki efekt, że kaloryczność będzie jeszcze niższa.