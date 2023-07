Najlepsze lodziarnie w Świdnicy. Które miejsca są polecane w lipcu 2023?

W epoce Renesansu włoski architekt i kucharz odkrył, że po umieszczeniu zamkniętego pojemnika z kremem mleczno-jajecznym w naczyniu z solą i lodem zmrozi się on i tak oto powstaną lody. Pierwsza prawdziwa lodziarnia nosząca nazwę Cafe Procope pojawiła się we Francji w 1686 roku.

W czasach PRL-u lody produkowane były na większą skalę, a ich spożywanie stało się popularne. We wczesnych latach tego okresu rzemieślnicy kręcili je w specjalnych maszynkach i układali w beczkach z solą i lodem. Nakładali je łyżkami na andruty i wafle. Smaki, jakie oferowali wówczas lodziarze nie były zbyt wyszukane. Zazwyczaj były to lody śmietankowe, mleczne, a w sezonie także truskawkowe, czekoladowe albo z dodatkiem świeżych owoców. Z czasem powstawały nowe smaki, a ich produkcja stawała się coraz większa. Podawano je w waflowych pucharkach, zaczęto wytwarzać także lody gałkowe.

Ile kalorii mają lody?

Gdy chcemy zjeść lody myślimy o tym czy mają dużo kalorii i czy nie wpłyną źle na naszą figurę. W zależności od tego, jakie są to lody porcja 100 g zawiera w sobie około 200 kcl. Jedna gałka lodów waniliowych dostarcza około 130 kcl. Porównując to do innych deserów jest to mało. Bez obaw możemy więc spożywać je podczas upałów.

Zapewne najzdrowsze okażą się lody domowej roboty. Przydadzą się do tego jogurt lub wodę, świeże owoce i dodatki, np. orzechy. Dodanie mniejszej ilości cukru lub jego zamiennika spowoduje, że kaloryczność będzie jeszcze niższa.