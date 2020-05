Na terenie OSiR-u w Strzegomiu otwarto nowoczesną siłownię. Zobacz!

Urządzenia dobrano tak, aby pozwalały wykonać urozmaicone jednostki treningowe na świeżym powietrzu. - Zamontowano do użytku sprzęty takie jak: biegacz, wyciąg górny, krzesło do wyciskania, orbitrek, twister, masażer, ławka pozioma, wspornik do rozciągania nóg, surfer i narciarz – informuje Paweł Mosór, prezes spółki OSiR. - Są to profesjonalne stanowiska do ćwiczeń, które – mam nadzieję - spełnią oczekiwania użytkowników w każdym wieku. Ułatwieniem dla osób początkujących są instrukcje opisujące prawidłowy sposób korzystania ze sprzętu.

W pobliżu nowej siłowni powstał niedawno nowy plac zabaw i kiedy dzieci będą pochłonięte zabawą, to rodzice zamiast siedzieć na ławce będą mogli zadbać o swoją sylwetkę.