Mistrzowie parkowania w Świdnicy. Prawdziwi królowie chodników i zakazów. To się nie mieści w głowie... Zdjęcia pochodzą z FB Święte krowy Świdnica

Kierowcy, którzy parkują na zakazach, chodnikach, na środku drogi w Świdnicy to nie rzadkość. Zobaczcie zdjęcia, co robią mistrzowie parkowania w Świdnicy! Trudno to nawet skomentować, ale nie warto brać przykładu. Takie parkowanie kosztuje i to sporo! A poza tym mocno utrudnia życie innym...