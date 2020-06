Ministrowie w Marcinowicach ogłaszają dodatkowe miliardy na budowę drogi S5

Minister Michał Dworczyk oraz Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk przyjechali dziś do Marcinowic by ogłosić zwiększenia środków na budowę drogi ekspresowej S5 z Sobótki do Bolkowa przez Wałbrzych i Świdnicę. To ważna inwestycja, która odciążyłaby niebezpieczną i zatłoczoną drogę nr 35.

- Rada Ministrów przyjęła uchwałę, która zabezpieczyła dodatkowe 5 mld zł na budowę dróg ekspresowych S8 z Wrocławia do Kłodzka i S5 z Wrocławia przez Sobótkę do S3 na wysokości Bolkowa. W ten sposób wywiązujemy się z naszych zobowiązań, gdy zadeklarowaliśmy dwa lata temu, ze skomunikujemy południe Dolnego Śląska z resztą regionu i otworzymy ten obszar na resztę kraju – mówił Dworczyk. Jak dodawał jesienią 2023 można spodziewać się ogłoszenia przetargu na budowę tej drogi.