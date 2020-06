Miasto ogłasza konsultacje w sprawie rewitalizacji Parku Młodzieżowego

Park Młodzieżowy ma charakter leśny, wpisany jest do rejestru zabytków. Głównym założeniem projektowym jest więc jedynie uzupełnienie i podkreślenie zieleni istniejącej z zachowaniem jej leśnego charakteru. Działania projektowe polegały na odtworzeniu historycznych alei drzew, podkreśleniu linii nasypów byłych fortyfikacji, zaznaczeniu istnienia byłych cmentarzy (garnizonowego i katolickiego), wzbogaceniu warstwy krzewów wysokich i niskich, a także uzupełnieniu runa. Wprowadzono również nasadzenia drzew pełniące funkcje zastępcze dla drzew przewidzianych do usunięcia ze względów sanitarnych i bezpieczeństwa. Struktura gatunkowa szaty roślinnej parku powinna być zgodna z okresem końca XIX w., dlatego w doborze gatunkowym wykorzystano gatunki rodzime z istniejącej szaty roślinnej i jako uzupełnienie - gatunki introdukowane, ale o podobnej formie i charakterze do całego założenia.

Park Młodzieżowy jest największym świdnickim parkiem, jego powierzchnia zajmuje ponad 11 hektarów (to w przybliżeniu 16 boisk do piłki nożnej). Inwestycja została podzielona na dwa etapy. Pierwszy obejmuje remont ciągów komunikacyjnych, budowę infrastruktury technicznej i małej architektury, prace pielęgnacyjne drzew, usuwanie drzew oraz zagospodarowanie terenu zielenią. Drugi zakłada odbudowanie słynnej wieżyczki i fontanny, Miasto planuje wykonanie tej części zadania po uzyskaniu środków przeznaczonych na ratowanie zabytków.