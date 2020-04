Miasto kontroluje schronisko i prosi: nie odwracajcie się od zwierząt, wasza pomoc jest tu potrzebna!

W związku z niepokojącymi informacjami, jakie do nas dotarły w sobotę, 25 kwietnia, a które dotyczyły karygodnego sposobu opieki nad zwierzętami przez osobę powiązaną z Fundacją „Mam Pomysł” – operatora świdnickiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt, podjęliśmy natychmiastowe działania kontrolne. Incydent miał miejsce w Głuszycy, chcemy mieć jednak pewność, co do warunków obowiązujących w naszym mieście.

Pierwszym krokiem była wizyta zastępcy Prezydenta Miasta, Szymona Chojnowskiego w schronisku i monitorowanie warunków w jakich przebywają zwierzęta dziś, tj. 27 kwietnia (w załączeniu zdjęcia). Oczywiście urząd przeprowadzi kompleksową kontrolę działalności schroniska. Chcemy też zaznaczyć, że do tej pory placówka ta była regularnie monitorowana przez wyznaczonego do tego urzędnika. Zgodnie z zawartą umową co roku sprawdzane było także sprawozdanie finansowe i rzeczowe Fundacji i nigdy do tej pory nie ujawniono żadnych nieprawidłowości. Przeciwnie - byliśmy zadowoleni ze sposobu w jaki Fundacja wykonuje swoje obowiązki i sposobu w jaki opiekuje się bezdomnymi zwierzętami na terenie Świdnicy. Nigdy nie odebraliśmy negatywnych sygnałów na temat funkcjonowania schroniska.