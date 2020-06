Miał w mieszkaniu 20 kg narkotyków wartych milion złotych! 36-letni świdnicznin zatrzymany (ZDJĘCIA)

Łącznie zabezpieczono ponad 20 kg tych narkotyków, ich czarnorynkowa wartość to kwota 1 mln złotych.

Podejrzany usłyszał zarzuty w tej sprawie. Oprócz posiadania znacznej ilości środków odurzających i substancji psychotropowych , funkcjonariusze udowodnili mu również uczestnictwo w obrocie znaczną ilością narkotyków, przy czym czynu tego dopuścił się w ramach powrotu do przestępstwa.

Sąd na wniosek prokuratury podjął decyzję o jego tymczasowym aresztowaniu.

Przypomnijmy, że za posiadanie narkotyków grozi kara do lat 3, a w przypadku ich znacznej ilości, nawet do 10 lat pozbawienia wolności. Wprowadzanie narkotyków do obrotu znacznych ilości środków odurzających zagrożone jest natomiast karą do 12 lat pozbawienia wolności.