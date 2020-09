Małgorzata Ostrowska ze Strzegomia Mistrzynią Polski w siłowaniu na rękę! (ZDJĘCIA)

Małgorzata została Mistrzynią Polski w kategorii kobiet do 63kg na prawą i lewą rękę oraz Najsilniejszą Polką na prawą rękę w kategorii open.

Zawodniczka startuje od 2004 roku i łącznie na swoim koncie ma 25 tytułów Mistrzyni Polski.

Dodatkowo Małgorzata została wyróżniona przez Prezydenta Federacji Armwrestling Polska za wysoki poziom sportowy i osiągnięcia międzynarodowe na rzecz Armwrstlingu.

Nie taka długa droga do sukcesów

Relację z zawodów w siłowaniu na ręce Małgorzata zobaczyła w telewizji jako nastolatka. Od razu ją to zaciekawiło. Zaczęła szukać materiałów na temat tego sportu. Wcześniej chodziła od czasu do czas na siłownię, by jak mówi trzymać formę i być sprawną.

– Powiedziałam tacie, który jest trenerem kulturystyki, że chciałabym spróbować – wspomina. – Pojechaliśmy na zawody, by przyjrzeć się zawodnikom i porozmawiać z trenerami. Wtedy ta dyscyplina nie była jeszcze tak popularna jak w ostatnich latach, więc trudno było o materiały szkoleniowe. To co tam wtedy zobaczyłam oczarowało mnie. To bardzo widowiskowy sport, a najbardziej fajne w nim jest to, że osoba pozornie słabsza, mniejsza może bez problemów pokonać kulturystę, jeśli ma lepszą technikę.

Małgosia zaczęła trenować. Każdego dnia spędzała na siłowni kilka godzin. Pot lał się jej z czoła, płakała ze złości, kiedy coś nie wychodziło, ale nie podała się. Pierwsza próba sił przyszła po dwóch latach. Pojechał na Mistrzostwa Polski. Poszło jej nieźle. Wprawdzie nie zajęła miejsca na podium, ale była tuż za nim. Jak mówi poczuła się silna i zmotywowana do dalszej pracy.

Potem sukcesy przyszły jeden za drugim.