Lokale wyborcze w Jaworzynie Śląskiej. Gdzie głosować w wyborach do Parlamentu Europejskiego 2024?

Co to jest Parlament Europejski?

Jaki jest podział na okręgi w wyborach do Parlamentu Europejskiego 2024?

Lokale wyborcze w Jaworzynie Śląskiej - lista

Centrum Integracji Aktywności Społecznej

Sala sportowa i edukacyjna

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej (sala sportowa)

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Starym Jaworowie

Świetlica Wiejska w Nowicach

Świetlica Wiejska w Pasiecznej

Świetlica wiejska

Świetlica wiejska w Bolesławicach

Świetlica wiejska w Czechach

Świetlica wiejska w Piotrowicach Świdnickich

Świetlica wiejska w Tomkowej

Głosowanie w wyborach do Parlamentu Europejskiego

Parlament Europejski to jedna z siedmiu instytucji Unii Europejskiej. Jest to zgromadzenie ustawodawcze. Co pięć lat w krajach UE organizowane są wybory posłów do Parlamentu Europejskiego.