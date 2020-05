W Świdnicy w 2019 roku doszło do 795 kolizji i wypadków. Tym samym na każdych 1000 jej mieszkańców przypada 13,9 zdarzeń drogowych. Najczęściej były one spowodowane niezachowaniem bezpiecznej odległości między pojazdami.

Eksperci rankomat.pl przygotowali listę 84. największych miast w Polsce i porównali, ile kolizji oraz wypadków przypada w nich na 1000 mieszkańców. Na 37. miejscu uplasowała się Świdnica. Najgorzej w rankingu wypadły Katowice, najlepiej natomiast Kędzierzyn-Koźle. Do przygotowania zestawienia wykorzystano dane z Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (sewik.pl).

Jakie są przyczyny wypadków i kolizji w Świdnicy?

Najwięcej zdarzeń drogowych w Świdnicy powstało w wyniku niezachowania bezpiecznej odległości między pojazdami - 165 (20,75% wszystkich). Do innych przyczyn wypadków i kolizji w tym mieście można zaliczyć:

· nieprawidłowe cofanie - 145 (18,24%),

· nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu - 125 (15,72%),

· nieprawidłowe zmienianie pasa ruchu - 60 (7,55%),

· nieprawidłowe omijanie - 53 (6,67%).

Dla porównania, kierowcy z Lubina najwięcej wypadków i kolizji spowodowali w wyniku nieudzielenia pierwszeństwa przejazdu. Do takiego przewinienia doszło tam 220 razy (22,45% wszystkich zdarzeń).









