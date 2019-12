Linia kolejowa Świdnica - Jedlina Zdrój w remoncie. Pierwszy kilometr gotowy! (ZDJĘCIA)

To dla nas ogromna radość, że inwestycja ta biegnie przez gminę Świdnica na odcinku 8 km. Jesteśmy w miejscowości gdzie powstanie nowy przystanek. Jest to najpiękniejsza trasa w naszej okolicy i mam nadzieję, że będzie dobrze służyła mieszkańcom i turystom – mówiła wójt gminy Świdnica Teresa Mazurek.

Czas przejazdu na przebudowanej trasie ze Świdnicy Kraszowic do Jedliny Zdrój ma wynieść ok. 35 min., a pociągi poruszać się będą z maksymalną prędkością do 80 km/h. Oprócz 5 odtworzonych przystanków, pojawią się dwa nowe w Burkatowie i Jedlinie Centrum.

Na realizację projektu zaplanowano ponad 136 milionów złotych.

Słynna linia nr 285 łączy stację Wrocław Główny ze stacją Jedlina Zdrój. Ruch pasażerski na linii nr 285 zawieszono w 2000 roku ze względu na zły stan techniczny infrastruktury. Na linii długości 21,41 km znajdują się 23 mosty i wiadukty, w tym 5 bardzo okazałych. Jest to jedna z najbardziej atrakcyjnych turystycznie i krajobrazowo tras Dolnego Śląska. Na trasie znajduje się zapora i elektrownia wodna w Lubachowie, zamek Grodno, sztolnie w Walimiu oraz tunele w uzdrowiskowej gminie Jedlina-Zdrój. Rewitalizowana linia kolejowa będzie łączyć się z trasą Wrocław-Zgorzelec oraz Jelenia Góra- -Wrocław, dzięki temu umożliwiony zostanie szybki dostęp do zakładów pracy, instytucji kultury, szkół, zakładów opieki zdrowotnej na terenie Aglomeracji Wałbrzyskiej.