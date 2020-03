Koronawirus Wałbrzych. Lekarz jednak zdrowy! Cała ekipa pogotowia wraca do pracy!

19 marca GODZINA 19.20 Tym samym lekarz i ekipa pogotowia, która była na kwarantannie mogą wrócić do pracy. Dobre wieści potwierdza dyrektor stacji, Ryszard Kułak. Który również odetchnął z ulgą i zaznacza, że lekarze, ratownicy medyczni , pielęgniarki i pielęgniarze mają odwołaną kwarantannę.

To nie jedyne złe wiadomości. Na kwarantannie jest również 9 ratowników z Pogotowia w Wałbrzychu i trzech lekarzy, którzy mieli kontakt z wałbrzyskim lekarzem. Ryzykowny kontakt zgłosiło również czterech innych ratowników: pielęgniarzy i pielęgniarki. Medycy, którzy są teraz na kwarantannie, podobnie jak lekarz z dodatnim testem na koronawirusa, mieli kontakty z innymi pacjentami, rodzinami, sąsiadami. Trzeba jednak zaznaczyć i uspokoić, że z naszych informacji wynika, że osoby na kwarantannie czują się dobrze i nie mają objawów zakażenia.

19 marca GODZINA 8.20 Dramatyczne chwile w Wałbrzychu. Lekarz Pogotowia Ratunkowego z Wałbrzycha z pozytywnym testem na koronawirusa. Z naszych nieoficjalnych informacji wynika, że miał kontakt z 57-letnim mężczyzną ze Szczawna - Zdroju, który nie żyje. Badał go w wałbrzyskim szpitalu.

O komentarz poprosiliśmy Ryszarda Kułaka, dyrektora wałbrzyskiego pogotowia. - Zapewniam Państwa, że mimo tej sytuacji nasze pogotowie będzie funkcjonować normalnie. Apeluję też o środki ochrony bezpośredniej. Pilnie potrzebujemy maseczek i gogli. Przydadzą się nam również kombinezony, rękawice - mówi Ryszard Kułak i zaznacza. - Wszyscy pacjenci, których przewiozło nasze pogotowie, a było ich 46 mają negatywne testy na koronawirusa - podkreśla dyrektor.

Przypomnijmy, że 57-letni dyrektor dużej firmy z regionu, mieszkaniec Szczawna- Zdroju, który został przyjęty na oddział infekcyjny wałbrzyskiego szpitala 16 marca, zmarł 17 marca. Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że próbował dostać się do szpitala kilka dni wcześniej, ale wtedy został odesłany do domu. Również nieoficjalnie mówi się, że mógł mieć niespecyficzne objawy grypopodobne i dlatego nie przyjęto go na oddział, zalecono leczenie w domu. Zaznaczmy także, że zgodnie z zaleceniem ministerstwa zdrowia, pacjenci z koronawirusem, jeśli choroba przebiega łagodnie, mogą być leczeni w domach w izolacji.