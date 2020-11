KORONAWIRUS: Przerażające liczby i rekordy zakażeń! Również w powiecie świdnickim!

Komenda policji w Świdnicy rekrutuje chętnych do pracy. Kusi zarobkami. Na początek 4220 zł na rękę!

Komenda Powiatowa Policji w Świdnicy ogłasza kolejny nabór do pracy. - Jeśli chcesz w życiu mieć wyjątkowy zawód, stabilną i dającą satysfakcję pracę, jeśli chcesz pomagać innym ludziom, dbając o ich bezpieczeństwo, a także o porządek publiczny – to zawód policjanta jest właśnie dla ciebie! Po ukończeniu szkolenia podstawowego będziesz zarabiać 3880 zł a jeśli nie masz ukończonych 26 lat to na rękę otrzymasz 4220 zł - zachęcają mundurowi.