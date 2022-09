Koncertowa petarda dla fanów Johnny Casha, Elvisa i Misfits już w sobotę!

Johnny Trzy Palce to laureaci m.in. Świdnickiego Przeglądu Muzycznego “Truskawka” sprzed 10 lat. Od tamtej pory ich prawdziwym żywiołem są koncerty na zlotach motocyklowych, których bywalcy szczególnie upodobali sobie oryginalny charakter zespołu. Skład: Michał Moskal (gitara akustyczna, wokal), Michał Kumięga (gitara elektryczna, wokal), Konrad Żemojcin (banjo, mandolina, harmonijka), Bartek Łysionek (gitara basowa), Adam Radecki (perkusja).

Świdniczanom towarzyszyć będą podczas wieczoru 2 inne zespoły:

Na osobiste zaproszenie jubilatów, prosto z Sosnowca przyjadą do nas wyznawcy rock’n’rolla lat ‘50 i ‘60, czyli Rock N Roll Rebels! Oprócz autorskich utworów z zeszłorocznego albumu “Road to Hell” zagrają też kawałki Elvisa, Eddiego Cohrana czy Roya Orbisona w stylu w jakim robiliby to Ramones, Motorhead i Misfits. Skład: Zbychu (wokal, gitara basowa), Yogi (gitara, wokal), Burek (perkusja).