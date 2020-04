Kolejne zmiany w MPK. Autobusy pojadą inaczej, by nie były przepełnione

Zakres godzin, w jakich autobusy będą do dyspozycji pasażerów od 3 kwietnia br. będzie następujący:

Ø w dni powszednie wszystkie linie miejskie kursować będą w godzinach od 05:00 do 08:00, następnie od 10:00 do 16:00 i od 20:00 do 23:00,

Ø w soboty i niedziele wszystkie linie miejskie kursować będą w godzinach od 05:00 do 08:00, następnie od 12:00 do 15:30 i od 20:00 do 23:00,

Ø linie 50 i 52 we wszystkie dni tygodnia dodatkowo wykonają kursy – linia 50 w godzinach od 18:00 do 21.00 i linia 52 w godzinach od 18:00 do 20.00,

Ø linie zamiejskie kursują według obowiązującego rozkładu jazdy dla dni powszednich i sobót w godzinach od 05:00 do 08:00, następnie od 12:00 do 15:30 i od 20:00 do 23:00, niedzielne kursy zostają zawieszone do odwołania,