Koleje Dolnośląskie zawieszają część połączeń. Powód? Mało pasażerów

Możliwość wprowadzenia kolejnych ograniczeń przez dolnośląskiego przewoźnika sygnalizowali już przedstawiciele samorządu województwa dolnośląskiego, który odpowiada za organizację transportu kolejowego w regionie. Część połączeń Kolei Dolnośląskich jest zawieszona już od 20 marca, kiedy to ograniczono kursowanie kilkudziesięciu par pociągów.

­– Sytuacja zmusiła nas do ograniczenia liczby połączeń do niezbędnego minimum. Od rozpoczęcia epidemii średnia frekwencja wynosi około 10% normalnego zapełnienia a część składów jeździ po prostu pustych – powiedział Bartłomiej Rodak, rzecznik prasowy Kolei Dolnośląskich. – Musimy reagować na zmieniająca się sytuację, jednak nie zostawiamy Dolnoślązaków bez dostępu do naszych pociągów. Planując te ograniczenia znaleźliśmy na tyle optymalne rozwiązania, na ile było to możliwie, aby żaden znaczący ośrodek na szczeblu lokalnym nie został odcięty od kolei.

Zawieszone połączenia

Korekta rozkładu obejmie w sumie 138 pociągów. W całej relacji zawieszone zostaną 94 połączenia, w tym 9 sezonowych, które miały zostać uruchomione od 25 kwietnia. Część nadal obsługiwanych kursów zostanie skrócona bądź wydłużona, pojawią się również nowe.

Zmiany dotkną wszystkie linie, także te od zawsze najbardziej popularne, jak na przykład linie D1, D10 i D11 (Wrocław – Legnica – Lubań Śląski/Zgorzelec/Głogów), D6 (Wrocław – Wałbrzych – Jelenia Góra – Szklarska Poręba), D8 (Wrocław – Trzebnica) oraz D9 i D29 (na odcinku Wrocław – Kłodzko).

Łącznie z wcześniejszymi ograniczeniami większe lub mniejsze zmiany obejmą już ponad 65% wszystkich połączeń Kolei Dolnośląskich a praca eksploatacyjna, czyli liczba przejechanych kilometrów przez wszystkie pociągi spółki, zmniejszy się o 55%.

Wszystkie zmiany mają charakter czasowy, a okres ich obowiązywania będzie zależał od rozwoju sytuacji epidemicznej w kraju. – Przyglądamy się zapowiadanym przez rząd planom uruchomienia poszczególnych sektorów gospodarki i będziemy elastycznie reagować na zmiany, dostosowując rozkład do sytuacji i potrzeb pasażerów – dodał Rodak – Apelujemy do pasażerów o sprawdzanie rozkładu jazdy przed każdą podróżą, zanim sytuacja nie wróci do normy.

Aktualny rozkład jazdy pociągów Kolei Dolnośląskich jest dostępny na stronie przewoźnika (kliknij).